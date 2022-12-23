Тероборона Сумщины уничтожила российскую ДРГ, минимум 2 оккупанта убиты, - ОВА

В Сумской области тероборона уничтожила ДРГ оккупантов.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Тероборона Сумщины уничтожила российскую диверсионно-разведывательную группу. 22 декабря утром группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины. На территории Краснопольской громады, близ села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ.

После короткого боя, потери врага – минимум двое убитых. С нашей стороны обошлось без потерь", – говорится в сообщении.

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