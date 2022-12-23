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Тероборона Сумщины уничтожила российскую ДРГ, минимум 2 оккупанта убиты, - ОВА

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Тероборона Сумщины уничтожила российскую ДРГ, минимум 2 оккупанта убиты, - ОВА
В Сумской области тероборона уничтожила ДРГ оккупантов.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Тероборона Сумщины уничтожила российскую диверсионно-разведывательную группу. 22 декабря утром группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины. На территории Краснопольской громады, близ села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ.

После короткого боя, потери врага – минимум двое убитых. С нашей стороны обошлось без потерь", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Сумщины: Россияне били из РСЗО и БПЛА. ФОТОрепортаж

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  • vsbu vsbu
    Прощупують, підари...
  • ПравдаЛюбка
    От ****** московські, нейметься їм!
  • Drbest Good
    Так держать!
    Суми - місто Герой!
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