Львовский горсовет призывает Зеленского ветировать закон 5655 о "реформе градостроительства"

Львовский горсовет направил обращение к Президенту Украины, чтобы ветировать закон 5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По словам главы города Андрея Садового по этому поводу есть четкая позиция большинства депутатского корпуса.

"Нельзя уничтожать то, что нарабатывалось столетиями, в частности, историческую часть нашего города. Вообще нельзя удалить город из процесса принятия решений. Такого нет ни в одной стране мира. Этот закон приведет к тому, что будут безумны строительные аферы в нашем государстве. Я обратился к Президенту, Совету национальной безопасности и обороны. Есть позиция всех городских голов. Я благодарю тех народных депутатов, которые не сломались и имели смелость не поддержать этот закон", - добавил мэр.

"13 декабря Верховной Радой был принят закон №5655 – так называемую реформу градостроительства. Апробация и утверждение закона могут принести очень печальные последствия для городов и даже их изуродовать. И мы должны понимать эту большую опасность, потому что действительно качество архитектурного пространства - это качество жизни человека, каждого украинца.

Против этого законопроекта выступило очень много профессиональных организаций, в частности Ассоциация городов Украины, Национального союза архитекторов, ОО "ДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНО", Международного совета по вопросам достопримечательностей и достопримечательностей (ICOMOS Ukraine). Также были замечания и в Национальном агентстве по предотвращению коррупции. К тому же, электронная петиция с требованием наложить вето на законопроект, зарегистрированный на сайте Президента Украины, набрала предусмотренные законодательством 25 тысяч голосов в рекордные сроки", - добавил заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.

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Ранее Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту по поводу вето на закон 5655.

В то же время петиция о вето Президента на скандальный закон о реформе градостроительства в сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев.

В Ассоциации городов Украины (АМУ) выступили категорически против законопроекта 5655 об изменении системы градостроительства.

Национальное агентство по предотвращению коррупции разобрало риски в новой версии 5655.

Мэры украинских городов просили народных депутатов доработать документ с участием общественности и местных властей.

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