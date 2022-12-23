Именно Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, – глава МИД Чехии Липавский

На фоне войны против Украины именно Россия должна предоставить гарантии безопасности для своих соседей, что она не будет нападать на них.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

"Я считаю, что главным образом Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Я считаю важным, чтобы не было какого-то распределения власти без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии. Я считаю, что российское руководство должно понести ответственность за развязывание агрессивной войны и попытку силой изменить границы в Европе", - сказал глава МИД Чехии.

Министр также отметил важность активной поддержки страны, которая была атакована. Липовский отметил, что на фоне атак России на энергетическую инфраструктуру Украины зимой приоритеты помощи меняются.

"Акцент делается на обеспечении средствами противовоздушной обороны, в этом вопросе Чехия совершенно неспособна играть нужную роль, но в других вопросах мы ее выполняем", - добавил он.

По его словам, конкретные гуманитарные проекты направлены, например, на поставку дизель-генераторов, в частности, для больниц.

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