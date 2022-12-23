В Киевской области запретили всю пиротехнику

В Киевской области во время военного положения запрещено продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе петарды и бенгальские огни.

Такое решение принял оперативный штаб обороны Киевщины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Под запрет попадают: фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.д.

"Решение касается как физических, так и юридических лиц, в частности, субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае Киевсовет запретил использовать в столице фейерверки и авто без глушителей.

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