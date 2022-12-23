"Зеленая" энергетика помогает выходить из ситуации блекаута, - Шмыгаль

"Зеленая" энергетика может обеспечивать определенные потребности в электроэнергии вокруг себя даже в ситуации блекаута в Украине.

Об этом в интервью заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"При блэкауте они могут работать в "островках", и мы с отдельных островков забираем электроэнергию и начинаем "вязать" в единую систему", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация, имеющая большой потенциал именно зимой, может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.