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"Зеленая" энергетика помогает выходить из ситуации блекаута, - Шмыгаль

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"Зеленая" энергетика помогает выходить из ситуации блекаута, - Шмыгаль
"Зеленая" энергетика может обеспечивать определенные потребности в электроэнергии вокруг себя даже в ситуации блекаута в Украине.

Об этом в интервью заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

 "При блэкауте они могут работать в "островках", и мы с отдельных островков забираем электроэнергию и начинаем "вязать" в единую систему", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация, имеющая большой потенциал именно зимой, может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

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Топ комментарии

  • Zart Arn
    просто іди на ...й
  • Vadim Smirnoff
    ЧМАРЬ! Засунь зеленую энергетику в зеленую задницу своего хозяина ублюдка ахметова!
  • Serg Sergeev
    Интересно, сколько Ахметка и Ко занесли на банковую, что пошел такой пиар.....
    И дня не проходит без статьи про ЗЭ и "как она спасет от блэкаута и обстрелов"....
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