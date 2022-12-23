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США еще дискутируют о признании России страной-спонсором терроризма, - Маркарова

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США еще дискутируют о признании России страной-спонсором терроризма, - Маркарова
В Соединенных Штатах Америки активно дискутируют, применять ли к России именно статус страны-спонсорки терроризма.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"У нас идет очень активная дискуссия, потому что есть текущий статус в США, который уже законом утвержден, это "страна-спонсор терроризма", но это довольно давний статус. В него сегодня входят четыре страны, и нам, конечно, хотелось бы увидеть Россию среди этих стран, потому что она заслуживает быть в любом обществе таких изгнанников. Однако она же не спонсор терроризма, она сама страна-террорист", - отметила дипломат.

Поэтому США, по ее словам, рассматривают альтернативный законопроект, где предлагают придать России новый статус – страны-агрессора, осуществляющей террор против гражданского населения.

"Есть еще один альтернативный законопроект – это страна-агрессор, которая совершает террор против гражданского населения. Надеемся, что в этих дискуссиях мы выйдем на максимально сильный проект, который позволит нам и назвать правильно, и изолировать Россию от цивилизованного мира", – отметила посол.

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Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Краще б ракети далекобійні дали. І танки з літаками.
  • Drbest Good
    Если Россию признают спонсором терроризма, то тогда автоматически она подпадает под действие очень жестоких законов сша.

    Все другое будет мягче…
  • Ревизор
    Генерал СВР:

    Изрядно загоревший, отдохнувший и протрезвевший бывший президент России Дмитрий Медведев, посетил Китай, где встретился с главой китайского государства Си Цзиньпином и передал ему «послание» от нынешнего президента России Владимира Путина.

    Никаких смотрин «преемников» российского президента во время визита в Китай не было и в помине, Медведев выступил в качестве «почтальона Печкина», только и всего.

    Си Цзиньпин потребовал у Путина детальный план с датами, где президент России должен был расписать каким образом и когда он собирается закончить войну, и только при наличии подобных письменных объяснений или, если угодно, обещаний, лидер Китая готов был согласиться на телефонные переговоры с Путиным и обсуждать возможность визита в Россию в следующем году.

    Насколько письмо российского президента убедило Си Цзиньпина будет понятно по тому, состоятся телефонные переговоры лидеров двух стран в ближайшее время или нет.

    Вообще, посылать Медведева на встречу с Си Цзиньпином было рискованно и опрометчиво со стороны президента России, но надо знать Путина и понимать, что таким образом он отвечает на унизительное требование предоставить письменные объяснения по поводу планов окончания войны, и отправив придворного клоуна Медведева доставить письмо с оказией, Путин унизил Си Цзиньпина в ответ.

    Вчера вечером, после совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ, Путин в режиме видеосвязи провел оперативное совещание с представителями руководства силового и военного блоков.

    Обсуждали среди прочего тему увеличения срока службы по призыву в РФ, и президент высказался в пользу быстрого решения.

    Путин сообщил участникам совещания, что он утвердил планы по увеличению срока службы по призыву до двух лет, начиная с осеннего призыва 2023 года, официально объявить нововведения президент собирается в феврале следующего года.

    Путин запретил до 8 января поднимать в информационном пространстве темы мобилизации и увеличения срока службы по призыву, аргументируя тем, что надо дать народу спокойно вернуться в страну после праздников.

    Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны РФ которое вчера провел Путин смысла обсуждать нет.

    Мирно дремавшие во время выступления вождя директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совбеза Николай Патрушев яркое подтверждение никчемности мероприятия.
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