США еще дискутируют о признании России страной-спонсором терроризма, - Маркарова

В Соединенных Штатах Америки активно дискутируют, применять ли к России именно статус страны-спонсорки терроризма.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"У нас идет очень активная дискуссия, потому что есть текущий статус в США, который уже законом утвержден, это "страна-спонсор терроризма", но это довольно давний статус. В него сегодня входят четыре страны, и нам, конечно, хотелось бы увидеть Россию среди этих стран, потому что она заслуживает быть в любом обществе таких изгнанников. Однако она же не спонсор терроризма, она сама страна-террорист", - отметила дипломат.

Поэтому США, по ее словам, рассматривают альтернативный законопроект, где предлагают придать России новый статус – страны-агрессора, осуществляющей террор против гражданского населения.

"Есть еще один альтернативный законопроект – это страна-агрессор, которая совершает террор против гражданского населения. Надеемся, что в этих дискуссиях мы выйдем на максимально сильный проект, который позволит нам и назвать правильно, и изолировать Россию от цивилизованного мира", – отметила посол.

Читайте также: США ожидают, чтобы Зеленский подтвердил, что поддерживает американский закон о признании России государством-агрессором, - CNN