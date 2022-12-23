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В результате взрыва в Мелитополе пострадал полицейский-предатель Блавацкий, ему оторвало ногу, - мэр Федоров

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В результате взрыва в Мелитополе пострадал полицейский-предатель Блавацкий, ему оторвало ногу, - мэр Федоров
В результате сегодняшнего подрыва авто в оккупированном Мелитополе пострадал полицейский-предатель Андрей Блавацкий.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Бывший сотрудник внутренней безопасности Национальной полиции Андрей Блавацкий решил построить яркую карьеру. После оккупации Мелитополя получил от захватчиков место начальника Линейного отдела милиции", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, добавил мэр, от взрыва ему оторвало ногу и сейчас стоит вопрос, останется ли вторая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитополе взорван автомобиль, которым пользовались рашисты.

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  • Перехватчик
    Петро Порошенко

    @poroshenko

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