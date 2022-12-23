Компромиссы относительно территориальной целостности Украины неприемлемы, - представитель президента в АРК Ташева

Для Украины любые компромиссы относительно территориальной целостности неприемлемы.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева на открытии Дней Крыма в Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"рф использует оккупированный Крым как плацдарм для наступления на материковую Украину. Поэтому, чтобы защитить права человека, в частности украинцев и крымских татар, которые родственны турецкому народу, мы должны выгнать оккупанта с полуострова. Наше военно-политическое руководство неоднократно повторяло, что у нас не может быть компромиссов относительно территориальной целостности Украины. Поэтому победа Украины – это возвращение всех ее территорий", - сказала Ташева.

Она поблагодарила Турцию за активное участие в деятельности Крымской платформы, поддержку "зерновой инициативы" и оказание помощи коренному крымскотатарскому народу. Отдельно Ташева выразила благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за участие во Втором саммите Крымской платформы.

Открытие Дней Крыма в Турции состоялось в Стамбульском политехническом университете. Мероприятие продлится три дня: один в Стамбуле и два в городке Эскишехир – поселении крымских татар в Турции.

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