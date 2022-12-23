Ситуация с электроснабжением в Киевской области может улучшиться через 2-3 дня в случае отсутствия новых обстрелов, - ОВА

Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50%. Ситуация может улучшиться через 2-3 дня в случае отсутствия новых обстрелов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что за последние сутки ситуация с электроснабжением в регионе стала лучше. В частности, в Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Похожий график и в Вышгородском районе.

Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там громады уже заживлены, но из-за масштабных повреждений свет подается на 2-4 часа, выключается на 6-10 часов.

"Задача для энергетиков остается неизменной - как можно быстрее выйти на понятные и справедливые графики подачи света. Предварительно, за 2-3 дня ждем изменения ситуации к лучшему. Это при отсутствии чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Кулеба.

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