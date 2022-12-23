Разблокирование морских портов даст возможность всему украинскому бизнесу нарастить объемы экспорта, – СЕО компании Метинвест

Разблокирование работы черноморских портов и восстановление логистики станет главным оптимистичным фактором для экономики Украины в 2023 году, ведь станет толчком для ее активного развития. Поэтому в интересах Украины – восстановить работу портов еще до окончания войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью изданию "Новое время".

"Восстановление работы черноморских портов еще до победы в войне позволит всему украинскому бизнесу увеличивать мощности производства, наращивать объемы экспорта сырья и металлопродукции. Это приведет к значительному росту украинского экспорта, валютным поступлениям в страну и налогам в бюджет", - пояснил Рыженков.

Он также напомнил, что до войны именно горно-металлургический комплекс формировал обеспечивал приток валюты в страну, благодаря чему курс гривни сохранял стабильность.

"Основу сильной национальной валюты и положительного торгового баланса страны формировал именно ГМК. Поэтому решение вопроса экспорта для отрасли - крайне важно для страны", - резюмировал Рыженков.

Напомним, ранее руководители трех морских портов – "Южный", "ТИС-Уголь" и "Тис-Руда" – попросили президента Владимира Зеленского распространить разблокировать морские порты, и расширить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривню и экономику, ведь один корабль с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять 200 таких кораблей в год. Всего же блокирование портов приводит к недополучению Украиной более 600 миллионов долларов валютной выручки в месяц.