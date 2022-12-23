Новости • Война

New York Times выложила в свободный доступ фильм о зверствах псковских десантников в Буче

18 73516
New York Times выложила в свободный доступ фильм о зверствах псковских десантников в Буче
Газета New York Times опубликовала расследование о том, как идентифицировала группу псковских десантников, весной совершавших военные преступления в оккупированной Буче.

Расследование опубликовано в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты показали, как идентифицировали десятки российских бойцов 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, проанализировав записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео.

Расследование вышло на английском языке. Его можно просмотреть с украинскими субтитрами – для этого нужно в настройках включить субтитры с автоматическим переводом с английского на украинский язык.

Подробнее о самом расследовании читайте здесь.

Смотрите также: Журналисты NYT идентифицировали псковских десантников, убивавших украинцев в Буче. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Потвори. Пишу ще раз, що одні із "слуг" при розкритті військових злочинів в Бучі, Гостомелі і Ірпіні говорили, що ті злочини здійснювали буряти, а кацапи цивілізовані і такого не творили. У мене залишився осадок, бо навіщо було хоч трішечки, але виправдувати кацапів?
  • Player New
    Таких Буч по Україні сотні якщо не тисячі, багато просто вже стерті з лиця землі. Вбивають, мародерять, продають в рабство жінок з дітьми. Це геноцид і депопуляція України, чим кацапи займаються в середньому раз на століття. АЛЬТЕРНАТИВИ ЯДЕРНІЙ ЗБРОЇ НЕМАЄ. Це повинна бути остання війна з цими виродками, після потрібно щоб стояло 1000 ядерних боєголовк і всі націлені на цю й**ану парашу.
  • AbOriginal_UA
    Сегодня вечером на всех рос-ТВ помойках истерика:

    - Эта фсё фейки и фотомантаж!
    - Америкосы убивали негров во Вьетнаме !
    - НАТО бамбила Югославию !
    - А в Адессе 2-го мая была Хатынь !
    - В Данецке нацисты распяли мальчика и ели снегирей !
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости