New York Times выложила в свободный доступ фильм о зверствах псковских десантников в Буче

Газета New York Times опубликовала расследование о том, как идентифицировала группу псковских десантников, весной совершавших военные преступления в оккупированной Буче.

Расследование опубликовано в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты показали, как идентифицировали десятки российских бойцов 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, проанализировав записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео.

Расследование вышло на английском языке. Его можно просмотреть с украинскими субтитрами – для этого нужно в настройках включить субтитры с автоматическим переводом с английского на украинский язык.

Подробнее о самом расследовании читайте здесь.

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