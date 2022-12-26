Глава энергокомитета Рады Герус советует покупать миниэлектростанции, а не генераторы: "Весной проблемы никуда волшебным образом не исчезнут"

Глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус посоветовал бизнесу обратить внимание на газовые миниэлектростанции для обеспечения себя электроэнергией, отметив, что проблемы в энергосистеме не решатся в ближайшие месяцы.

"Я рекомендовал бы бизнесу изучить возможность устанавливать не просто генераторы, а собственные мини электростанции. Например, одна европейская компания дарит одному из городов станцию на 1 МВт: она берет 250 куб. м газа на 1 МВт-час – это по ценам в 3-4 раза дешевле генераторов, почти как цена э/э из сети", – объяснил Герус на организованном Центром экономической стратегии круглом столе с бизнесом и властями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помимо экономической целесообразности среди преимуществ таких станций, мощность которых, по его словам, начинается от 500 кВт, но может составлять и 50 МВт, и 100 МВт, глава энергокомитета назвал компактность и скорость установки.

Он отметил, что призывает бизнес позаботиться о своей энергетической независимости, поскольку проблемы в энегосистеме, вызванные массированными атаками российских оккупантов, в ближайшие месяцы не решатся.

"Думаю, что весной эти проблемы никуда волшебным образом не исчезнут. И будут сопровождать нас достаточно долго. Эти существующие проблемы - не на месяц и не на два, к сожалению", - подчеркнул Герус.

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Он добавил, что установка большого количества этих и другого типа небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой, потому что сегодня в условиях российских обстрелов она страдает от большой централизации и масштабности отдельных объектов.

В этой связи глава комитета отметил важность дерегуляции в секторе.

Со своей стороны, глава Минэнерго Герман Галущенко в интервью Forbes отметил, что при отсутствии новых повреждений Украина стабилизирует энергосистему к лету.

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"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету", - сказал Галущенко.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что в результате девяти волн массированных ракетных ударов и десятков меньших атак фактически повреждено или разрушено 50% энергосистемы. Он объяснил, что сейчас проблематику энергетики следует разделить на два блока: первый – это генерирующий дефицит мощности, второй – дефицит сетевой мощности.