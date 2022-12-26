В российском Энгельсе ночью раздавались взрывы, была объявлена воздушная тревога. ВИДЕО

В российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

В Энгельсе в районе аэродрома звучит воздушная тревога. Местные жители сообщают, что были слышны взрывы.

По предварительным данным, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Позже сообщалось, что вспыхнул пожар: "Площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо госпитализированы".

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Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин После взрывов в Энгельсе написал, что "угрозы для жителей абсолютно нет".

"Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны.

Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры", – написал он.