В российском Энгельсе ночью раздавались взрывы, была объявлена воздушная тревога. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.
В Энгельсе в районе аэродрома звучит воздушная тревога. Местные жители сообщают, что были слышны взрывы.
По предварительным данным, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.
Позже сообщалось, что вспыхнул пожар: "Площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо госпитализированы".
Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин После взрывов в Энгельсе написал, что "угрозы для жителей абсолютно нет".
"Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны.
Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры", – написал он.