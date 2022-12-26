Новости • Война

Крым будет возвращен силой и дипломатией. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках, - Буданов

7 52943
Крым будет возвращен силой и дипломатией. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках, - Буданов
Украина вернет оккупированный Крым комбинированным путем.

Об этом сообщил в интервью Liga.net начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вернем обратно все утраченные территории. Украина является страной, признанной в границах 1991 года. Кто с этим не соглашается - не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН", - отметил Буданов.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - добавил он.

Смотрите также: "Cмотри, летит еще один", - атака украинских беспилотников на нефтебазу в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Ми на це чекаємо. Ніяких перемовин до звільнення всіх наших територій.
  • Яр Холодний
    До приходу "ЗЕ-бикоти" мені навіть відомо не було прізвища керівника ГУР! А за раз? "Весь вечер на арене клоун Вася!!!"
  • Urs
    після війни виявиться, що буданов був просто речником ГУР МО.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости