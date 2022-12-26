Крым будет возвращен силой и дипломатией. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках, - Буданов

Украина вернет оккупированный Крым комбинированным путем.

Об этом сообщил в интервью Liga.net начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вернем обратно все утраченные территории. Украина является страной, признанной в границах 1991 года. Кто с этим не соглашается - не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН", - отметил Буданов.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - добавил он.

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