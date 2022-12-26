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В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света, - ДТЭК

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В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света, - ДТЭК
В Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении ДТЭК Киевские сети.

"В регионе продолжаются экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорится в сообщении ДТЭК Киевские региональные сети.

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Топ комментарии

  • Vi Wa
    Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади щось роблять. Мы видим, что вся мутная гниль в сборе клацает разъединителями и гонит на экспорт. Ну может пару вагонов угля и мазута на ТЭС закинули. Роблять роблять і роблять своє і для себе
  • Стас Петров 5fb946e4
    В мене два дні було світло, а сьогодні в 9:00 вимкнули 😁
  • Алекс Морган
    Холопам більше не дозволено! Й так забагато дали на вихідних
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