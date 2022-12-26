В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света, - ДТЭК
8 25714
В Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении ДТЭК Киевские сети.
"В регионе продолжаются экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорится в сообщении ДТЭК Киевские региональные сети.