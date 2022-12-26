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Запад в войне России против Украины не пытался стать посредником, - Эрдоган

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Запад в войне России против Украины не пытался стать посредником, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины не пытался стать посредником, а якобы занимался "лишь провокациями".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"К сожалению, Запад занимался только провокациями и не смог приложить усилия, чтобы стать посредником в украинско-российской войне", - сказал Эрдоган.

При этом он напомнил, что Турция же взяла на себя роль посредника и достигла договоренности о "зерновом коридоре".

Эрдоган отметил, что Турция вместе с РФ также предпримет шаги по вопросу экспорта удобрений. Он добавил, что решение этой проблемы является "наиболее напряженной частью работы".

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Топ комментарии

  • Olexa Pluzh
    засмердило онучами....
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    То есть полицейский должен быть посредником между преступником и жертвой ?
  • Чайка Київ
    Туреччина може змусити кацапів забратися з україснької землі, повернути українців, виплатити репарації?
    То Ок. Прошу.
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