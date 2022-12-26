Новости • Война

Ни Иран, ни Китай не передали России ни одной ракеты, - Буданов

6 46825
Ни Иран, ни Китай не передали России ни одной ракеты, - Буданов
Иран не передал России ни одной ракеты.

Об этом в интервью LIGA.net заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вопрос передачи Ираном ракет России остается открытым.

"Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это не воспринимается миром. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться".

Кроме "мопедов" Shahed-136 и Shahed-131. Был большой Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам. Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал", - объяснил глава ГУР МО.

Читайте также: У России ракет хватит еще на 2-3 массированных обстрела, арсенал быстро сокращается, - Буданов

По словам Буданова, Китай никакого вооружения тоже не передал.

"И не передаст, насколько мы понимаем", - подытожил он.

Топ комментарии

  • mrSmith
    Людина явно не своєму місці.
    Виникає банальне питання: невже у керівника розвідки воюючої країни настільки багато часу, що можна давати по декілька інтерв'ю надень?!
    Від цього базікання, аж тхне дешевим популізмом!
  • Воьлодимир Омельянов
    Буданов мені нагадує Арестовича,ну не може начальник ГУР так просто говорити, коли звільнять Крим ітп.
  • Alexey Prus 9f3d4003
    а расєя не нападала, а спасала...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости