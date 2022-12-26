Украинские города сократили расходы на елки в сотни раз, - ЧЕСТНО

Власти украинских городов существенно сократили расходы на организацию рождественских праздников и установку рождественских елок.

Об этом говорится в материале аналитика Движения ЧЕСТНО Екатерины Березюк, информирует Цензор.НЕТ.

Большинство горсоветов перераспределили средства, предусмотренные на организацию новогодних праздников, и отказались устанавливать елки. Так, в частности, Днепр и Ровно не стали устанавливать елки после опросов, проведенных мэрами Борисом Филатовым и Александром Третьяком.

По анализу Движения ЧЕСТНО в прошлом году празднование рождественских праздников обошлось 17 городам более чем в 50 млн грн.

В этом же году суммарно 16 городов, ответивших на запросы ЧЕСТНО, потратили из бюджетов 191 тыс. грн на декорации елок и оформление локаций.

В городах, где елки были установлены, из городских бюджетов денежные средства выделялись минимальные. Большинство городов использовали елки и декорации прошлых лет.

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Так, 17 тыс. грн в Луцке ушло на оформление новогодних локаций, 63 тыс. грн – в Николаеве на техническое обслуживание и ремонт гирлянд, 50 тыс. грн – в Ужгороде на приобретение световой конструкции для фотозоны, 38 тыс. грн – в Житомире для обустройства локации "Резиденция Святого Николая", 23 тыс. грн - на оформление фотозон в Черновцах.

Экономия бюджетных средств была достигнута во многом за счет взаимодействия властей, граждан и бизнеса.

В Николаеве горожане самостоятельно украсили елку, а в Сумах изготовили около 2000 украшений для живых елок. Во Львове елка была подарена местным предпринимателем и установлена бесплатно.

Не выделялись средства из городского бюджета и в Киеве. В городские власти поступали предложения от меценатов, социально ответственного бизнеса и общественности по установлению рождественской елки за счет частного сектора. Конструкция елки, игрушки, энергосберегающие гирлянды и генератор предоставлены бизнесом.

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Часть горсоветов сосредоточились на создании праздничной атмосферы для детей и приобретении подарков. В частности, 7,5 млн грн предусмотрено на подарки в Полтаве, 2,7 млн грн – в Виннице, 1,9 млн грн – в Ужгороде.

Символы в этом году тоже особенные: макушки рождественских деревьев украшают трезубцы, противотанковые ежи, а сами деревья обертывают маскировочными сетками. Декорированная сине-желтая елка появилась и в крымской Керчи.