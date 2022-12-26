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Шансы на успех зимнего контрнаступления ВСУ уменьшились, хотя аналитики рассматривают прорыв возможным, - Financial Times

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Шансы на успех зимнего контрнаступления ВСУ уменьшились, хотя аналитики рассматривают прорыв возможным, - Financial Times
Новый командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин сумел добиться стабилизации фронта и затруднил возможность нового прорыва для ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом идет речь в материале Financial Times.

Издание отмечает, что после назначения Суровикина были относительно успешно реализованы две задачи – пополнение армии за счет 300 тысяч мобилизованных солдат и отступление из Херсона. По мнению авторов статьи, в результате позиции российской армии стали значительно более устойчивыми.

"Эти сильные оборонительные позиции уменьшают шансы на успех украинского зимнего контрнаступления, которое перережет сухопутный мост, проходящий вдоль побережья Азовского моря и соединяющий Россию с Крымом, хотя прорыв все еще рассматривается западными военными аналитиками как возможный", – пишут журналисты.

В комментарии СМИ неназванный военный эксперт отметил, что украинские солдаты обладают несравнимо более высоким боевым духом и решимостью, нежели их враги. В то же время эксперт заявил о высоких потерях украинской стороны и "сильной усталости" некоторых украинских подразделений, которым к тому же "нужно больше оружия и боеприпасов".

Между тем отставной бригадный генерал британской армии Бен Барри отметил, что численное превосходство россиян в боевой технике и живой силе "ничего не стоит, если разведка, руководство – неадекватные".

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Топ комментарии

  • Igor Grytselyak
    Що за стаття?Хто автор?(((З якою метою ?Там же стирчати можуть і москальські вуха :типу напишемо,й укропи підуть на переговори,закріпимо окуповані території,підтягнемо більше резервів,чмобіків навчимо....((може так?(((
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІРЮ В ЗСУ ! ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !
  • Тарас Петренко 23a9f892
    Эта говностатья от неназванного говноисточника (потому что за называние москальского источника можно быстро выхватить 3.14зды) снабжена всеми маркерами:

    - суровикин маладэц
    - кацапы все стабилизировали
    - воины ВСУ сильно устали
    - оружия нету

    ********* не понять, что переговоров не будет, вот и тужатся из последних сил лол. Ну и кроме того, "стабилизация фронта" кацапами похожа на попытки заклинить мясорубку большим количеством мяса: времени займет дольше, а вот результат - предсказуем: ФАРШ из катсапоф.
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