Шансы на успех зимнего контрнаступления ВСУ уменьшились, хотя аналитики рассматривают прорыв возможным, - Financial Times
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом идет речь в материале Financial Times.
Издание отмечает, что после назначения Суровикина были относительно успешно реализованы две задачи – пополнение армии за счет 300 тысяч мобилизованных солдат и отступление из Херсона. По мнению авторов статьи, в результате позиции российской армии стали значительно более устойчивыми.
"Эти сильные оборонительные позиции уменьшают шансы на успех украинского зимнего контрнаступления, которое перережет сухопутный мост, проходящий вдоль побережья Азовского моря и соединяющий Россию с Крымом, хотя прорыв все еще рассматривается западными военными аналитиками как возможный", – пишут журналисты.
В комментарии СМИ неназванный военный эксперт отметил, что украинские солдаты обладают несравнимо более высоким боевым духом и решимостью, нежели их враги. В то же время эксперт заявил о высоких потерях украинской стороны и "сильной усталости" некоторых украинских подразделений, которым к тому же "нужно больше оружия и боеприпасов".
Между тем отставной бригадный генерал британской армии Бен Барри отметил, что численное превосходство россиян в боевой технике и живой силе "ничего не стоит, если разведка, руководство – неадекватные".