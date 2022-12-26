Госслужба экспортного контроля тормозит завоз дронов для ВСУ, - волонтер Берлинская

Государственная служба экспортного контроля замедляет процесс передачи дронов на фронт. Волонтеры призывают прекратить признавать дроны товаром двойного назначения.

Об этом в Facebook сообщила воин и волонтер Мария Берлинская, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в сентябре волонтеры везли очередную крупную партию дронов модели DJI Mavic 3 для фронта (более полутысячи). Дроны везли через Польшу, но в этот раз поляки не спешили оформить груз.

"Польская сторона медленно и неохотно отпускает дроны в Украину, назначая дополнительные проверки - на предмет не являются ли эти дроны предметами двойного назначения. В ответ мы предоставили полякам все необходимые документы, наши юристы тщательно проанализировали польское и европейское законодательство.

"Да, вы правы," – сказали поляки в неформальном разговоре. "Эти дроны действительно не считаются предметами двойного назначения. Это гражданские дроны в законодательстве как в США, так и у нас в ЕС. Но есть одна проблема – у вас в Украине они считаются предметами двойного назначения. Поэтому мы решили провести дополнительные проверки", - отметила Берлинская.

Она рассказала, что обратилась к главе Государственной службы экспортного контроля Александру Павличенко с вопросом, почему государство считает эти дроны двойного назначения.

"Это никак не влияет на решение польской стороны", - ответил он.

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В то же время, чтобы раздать эти более 500 дронов, нужно взять гарантийные письма от воинских частей или военно-гражданских администраций. Даже если выдавать по 5 дронов в каждую воинскую часть – нужно собрать более 100 гарантийных писем, добавила она.

Волонтеры попросили ГСЭК привести украинское законодательство в соответствие с европейским.

По словам Берлинской, Павличенко и ГСЭК отвечали, что вопрос на проработке.

"За эти 10 месяцев войны 99% процентов вопросов для ВСУ мы решаем с чиновниками непублично, все же люди, все понимают что и для чего мы вместе делаем. Но прошло больше 3-х месяцев от нашего устного обращения, и около 2-х от письменного. Фактически ДСЭК закрыли рынок дронов в воюющей стране. Даже гражданские дроны можно ввезти только получив от них лицензию. Или бегая марафон в попытке собрать тысячи гарантийных писем.

И в законодательстве ЕС, и в США это гражданские дроны, обычная игрушка, которую родители покупают подросткам в подарок на день рождения. Не требуется никаких дополнительных разрешений. И только в Украине тысячи волонтеров бегают по войскам, отвлекают тысячи командиров на бумажные разрешения – гарантийные письма, чтобы провезти эти дроны в Украину. На этих Мавиках держится вся первая линия фронта, из-за их отсутствия, задержки с перевозкой погибают тысячи солдат", - пояснила волонтер.

"Я знаю, что Александр вряд ли пойдет в окопы Бахмута гибнуть, как сейчас гибнут мои друзья. Я этого и не прошу. Но я требую от Александра Павличенко выполнить свою, оплаченную нашими налогами работу - срочно и безотлагательно снять все ограничения и отчитаться обществу".

Требую:

ГСЭК должен перестать признавать эти дроны товаром двойного назначения. (как это есть в ЕС и США). После этого для волонтеров исчезнет необходимость бегать искать гарантийные письма; Отдельным постановлением Кабинета Министров на момент действия военного положения снимается пошлина и НДС на этот товар; Дать оценку действиям человека, который месяцами замедлял процесс передачи дронов на фронт.

Дроны сейчас необходимы для выживания, так же как броники, аптечки или генераторы. Это летающий бинокль, который дает возможность увидеть за 5-10 километров колонну российских танков, чтобы иметь время принять решение", - подытожила она.