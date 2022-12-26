ПВО уничтожила около 70 дронов из второй партии БПЛА, которую Иран прислал РФ, - Воздушные силы

Украинская противовоздушная оборона уничтожила около 70 дронов из второй партии беспилотников, которые поступили из Ирана в Россию и которыми РФ в течение последних двух недель атаковала территорию Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как известно, в россию поступила вторая партия дронов. Первая насчитывала почти четыреста беспилотников. Сейчас мы имеем из новой партии четыре волны атак на прошлой и позапрошлой неделе. Около 70 БПЛА уничтожены противовоздушной обороной. Поэтому враг еще имеет беспилотники, и тоже надо готовиться и усиливаться к будущим атакам с их применением, особенно это касается объектов критической инфраструктуры", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что в случае, если Иран, несмотря на обещания не прекратит поставлять рф беспилотники и другое вооружение, необходимо продолжать давление на эту страну.

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