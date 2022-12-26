Призываем быть готовыми к новым массированным обстрелам, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Не исключено. Никто не исключает. Руководство государства призывает, руководство Воздушных сил, Вооруженных сил быть готовыми к возможным ударам. Уже длительное время об этом говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов, что возможны такие атаки", - сказал он.
Так, Игнат отметил, что россияне уже неделю не прибегали к массированным обстрелам Украины.
Ранее оккупанты наносили такие удары с периодичностью в неделю, сейчас период увеличился до 10 дней.
"Очевидно, что враг не оставил своих намерений. Следует ожидать. Но не будем делать никаких прогнозов. Лучше бы, чтобы этих обстрелов не было", - сказал он.
Спикер Воздушных сил также напомнил, что россияне любят ночью применять иранские "Шахеды".