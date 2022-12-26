Зеленский подписал закон о Нацпрограмме информатизации

Закон 2807-ІХ (законопроект 6241) "О Национальной программе информатизации", который повышает эффективность механизма взаимоотношений между участниками процесса для информатизации страны, цифровизации и электронного управления, подписан Президентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

"Закон предусматривает создание и функционирование Единой информационной системы учета Национальной программы информатизации (ЕИСУНПИ). Она предназначена для формирования, контроля, мониторинга, обработки (приема, учета, обработки) и хранения программ, задач, проектов и работ Национальной программы информатизации и материалов к ним", - говорится в сообщении.

Также читайте: В России будут сажать пожизненно за помощь диверсантам

Документ расширяет направление программы на решение ряда основных задач. В частности, по обеспечению развития информационного общества, применению информационных и цифровых технологий в государственном управлении и общественно-экономических отношениях, преодолению цифрового неравенства.

Кроме того, способствует безопасности информационной деятельности и киберзащите, путем построения, развития, интеграции и использования современных информационных систем, коммуникационных сетей, информационных ресурсов и информационных технологий.

Закон способствует интеграции Украины в мировое информационное пространство.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины большинством голосов приняла закон в целом 1 декабря.