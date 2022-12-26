Зеленский подписал закон о Нацпрограмме информатизации
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
"Закон предусматривает создание и функционирование Единой информационной системы учета Национальной программы информатизации (ЕИСУНПИ). Она предназначена для формирования, контроля, мониторинга, обработки (приема, учета, обработки) и хранения программ, задач, проектов и работ Национальной программы информатизации и материалов к ним", - говорится в сообщении.
Документ расширяет направление программы на решение ряда основных задач. В частности, по обеспечению развития информационного общества, применению информационных и цифровых технологий в государственном управлении и общественно-экономических отношениях, преодолению цифрового неравенства.
Кроме того, способствует безопасности информационной деятельности и киберзащите, путем построения, развития, интеграции и использования современных информационных систем, коммуникационных сетей, информационных ресурсов и информационных технологий.
Закон способствует интеграции Украины в мировое информационное пространство.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины большинством голосов приняла закон в целом 1 декабря.