НАБУ провело обыски у главы Днепропетровской ОВА Резниченко, - СМИ
Об этом сообщила журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.
"В Днепре с утра продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства НАБУ/САП о "Большом строительстве" дорог в Днепропетровской области, на котором фирма фитнес-тренерши и спутницы главы ОВА Резниченко освоила уже более полутора миллиардов гривен только за 2022 год. Напомню, Антикоррупционная прокуратура инициировала это уголовное производство после выхода журналистских расследований "Схем" и УП", - говорится в сообщении.
Журналистка отмечает, что три источника сообщили, что сегодня детективы НАБУ провели обыск в рабочем кабинете главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Седлецкая добавила, что также обыски провели в ряде профильных департаментов ДОВА, а также по ряду других адресов, фигурирующих в этом уголовном деле, начатом по статьям "злоупотребление властью или служебным положением", и "легализация доходов, полученных преступным путем".
Об обысках у Резниченко также сообщает УП со ссылкой на источники.
"Следственные действия в том числе проходят в компании "Стройинвестинжиниринг", у одного из владельцев компании Павла Чухно", - отмечает издание.
Напомним, ранее журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось, что подруга главы Днепропетровской ОВА Резниченко получила 2,3 млрд на ремонт дорог в области.
САП открыла дело после журналистского расследования о руководителе Днепропетровской ОГА Резниченко.
Также журналисты программы "Схемы" установили, что руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, его девушка, фитнес-тренер Яна Хланта и Юрий Голик, являющийся консультантом "Большого Строительства" вместе совершают перелеты за границу.
В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не считает нужным принимать какие-либо решения в отношении главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко на основе журналистского расследования о коррупции.