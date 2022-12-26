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Зеленский провел разговор с премьером Индии Моди: Рассчитываю на участие в реализации формулы мира

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Зеленский провел разговор с премьером Индии Моди: Рассчитываю на участие в реализации формулы мира
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о формуле мира, и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации. Поблагодарил гуманитарную помощь и поддержку в ООН", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Що це за формула миру, яка прийшла в зелену голову
  • Andry Moon
    Те Моді добре муді. Хай побалакають
  • Олег Квиташ
    "Формула миру" це черговий аналог мінську? Замість закінчення війни "заморозка", та пересмикування про послідовність виконання пунктів. Росію влаштує будь який план де передбачено припинення обстрілів, а решта буде мусолитись роками доки москалі не назбирають нове військо для продовження агресії.
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