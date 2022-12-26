Зеленский провел разговор с премьером Индии Моди: Рассчитываю на участие в реализации формулы мира
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о формуле мира, и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации. Поблагодарил гуманитарную помощь и поддержку в ООН", - говорится в сообщении.