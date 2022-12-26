Казахстан будет сотрудничать с Россией, но не будет помогать обходить санкции, - глава МИД Тлеуберди

Казахстан не будет помогать России обходить введенные против нее санкции, но продолжит и дальше сотрудничать с Москвой.

Об этом заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NHK.

"Отношения между нашими странами продолжатся, однако Казахстан не будет использоваться разными компаниями для обхода санкций", - заявил Тлеуберди.

Министр иностранных дел Казахстана также отметил, что правительство страны не намерено вводить санкции против России.

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Кроме того, по его словам, Казахстан планирует развивать связи с Китаем, соседями Центральной Азии, США, Японией, странами ЕС и Британией.

Напомним, Казахстан передал Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения.