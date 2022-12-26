Верю, что давление свободного мира на Россию заставит ее уйти из Украины, - президент Чехии Земан
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Земан назвал российское вторжение в Украину самым важным событием года. Он подчеркнул, что всегда был сторонником корректных экономических отношений с Россией, главным образом из-за поставок относительно дешевых энергоресурсов.
"Но есть ситуации, когда экономические интересы должны уступать интересам безопасности", - отметил чешский президент.
По словам Земана, нынешние события в Украине угрожают глобальной безопасности, в том числе и безопасности Чехии.
"Именно поэтому я полностью поддерживаю помощь Чешской Республики Украине и верю, что давление свободных стран рано или поздно заставит Россию покинуть территорию Украины", - добавил он.
В почти 17-минутном обращении Милош Земан впервые публично выразил оценку событиям 2022 года. Большую часть времени он подводил итоги своей политической карьеры, которую планирует завершить после того, как в марте 2023-го уйдет с поста президента Чехии.