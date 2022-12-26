Арестованный в Германии разведчик мог передавать России данные об Украине, - СМИ
Об этом сообщают немецкие издания WDR и NDR со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда".
В ведомствах, которые расследуют дело Карстена Л., не исключают, что разведчика могли шантажировать.
Кроме того, по информации WDR и NDR, в нескольких немецких министерствах существовали подозрения того, что государственные служащие могли помогать России как "агенты влияния".
Несмотря на то, что еще весной Берлин выслал 40 российских шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием, по оценкам источников в службах безопасности, только в Германии количество российских шпионов, известных поименно, все еще составляет под сотню. Большинство из них официально аккредитованы как дипломаты, их обычно терпят, если они не были пойманы непосредственно на шпионской деятельности.