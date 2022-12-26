СБУ разоблачила канал бегства уклонистов за границу: к схеме причастна организация, возглавляемая депутатом Черниговского горсовета. ФОТОрепортаж

Служба безопасности ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате следственно-оперативных действий в Черниговской области разоблачены три организатора нелегального трафика.

Ими оказались местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам уехать в Евросоюз под видом волонтеров.

"Стоимость такой услуги составляла от 5 тыс. дол. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов. Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета", - говорится в сообщении.

Затем информацию о фиктивных "волонтёрах" подавали в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях".











Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу до 10 уклонистов.

Во время обысков по местам проживаний и работе фигурантов правоохранители обнаружили:

- десятки тыс. долл., полученных преступным путем;

- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

- печати общественной организации, используемой для подделки документов.

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Кроме этого у злоумышленников изъяты два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Также сообщается, что следователи СБУ сообщили им о подозрении по:

– ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

– ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Расследование проводили сотрудники СБУ Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.