Бахмутское направление является одним из самых тяжелых: 28 боеприкосновений и 225 артобстрелов в сутки, - Череватый

Восточный фронт является главным эпицентром вооруженной борьбы против агрессора, а Бахмутское и Авдеевское направления и некоторые части Луганщины главными горячими точками.

Об оперативной ситуации на востоке нашей страны в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.com.ua.

Он отметил, что восточный фронт остается главным эпицентром вооруженной борьбы украинского народа против агрессора. А Бахмутское и Авдеевское направления и некоторые части Луганской области – главные горячие точки.

— Например, только на Бахмутском направлении за сутки произошло 28 боеприкосновений и 225 обстрелов разными калибрами артиллерии и танками. Враг потерял 90 человек убитыми и около 110 ранеными. Таким образом, наши ВСУ мужеством, характером, слаженностью не дают прорвать нашу оборону и постоянно наносят потери врагу, — сообщил полковник Сергей Череватый.

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Также представитель Восточной группировки войск ВСУ предположил, что можно ожидать, что враг, учитывая собственные безумные потери и истощенность войск, тяжелые погодные условия и устойчивость нашей обороны, замедлит свои действия. Вооруженные Силы Украины, со своей стороны, будут действовать с учетом сложившейся оперативной ситуации.

— Если мы будем видеть, что у нас достаточно сил и средств, есть возможность огневого поражения, чтобы в то время, как у врага будет истощение, нанести по нему мощный удар, мы не будем делать паузы и нанесем его. И наоборот, если потребуется, чтобы сохранить личный состав, перегруппироваться, мы это сделаем. Ближайшие события все покажут, – отметил военный.

Сергей Череватый рассказал о событиях, развивающихся на Луганском направлении.

— Там происходит определенная инерция победы, когда люди ждали дальнейшего движения и это движение происходило разумно, продуманно, грамотно. Постоянно наши подразделения двигались и делали что-нибудь, чтобы продолжать это движение. Но и учитывали, что враг там мощно системно укрепился. Такая работа продолжается и сейчас. В этом направлении есть основания для оптимизма. Шаг за шагом происходит необходимая деятельность, которая приближает каждый день освобождение определенных метров-километров нашей земли. Там работают очень профессиональные наши подразделения, в том числе, вероятно, одни из лучших сегодня в мире, десантно-штурмовые войска, — подчеркнул полковник Череватый.

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По его словам, украинским защитникам противостоят вражеские десантные, механизированные, танковые подразделения, которые уже в значительной степени укомплектованы мобилизованными. Также есть подразделения так называемого корпуса народной милиции "ЛНР" и "вагнеровцев".