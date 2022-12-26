Харьковская полиция разоблачила гражданку Украины, которая работала на ФСБ и вербовала агентов

В Харькове объявили заочно подозрение женщине, работавшей на кремлевские спецслужбы.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, полиция разоблачила гражданку Украины, которая вербовала коллаборантов.

В октябре следственные управления направили в суд дело в отношении "агента ФСБ" - жителя Харькова, который передавал россиянам данные об объектах ВСУ. Но расследование продолжалось, и следователи установили женщину, связанную с ФСБ, которая завербовала этого харьковчанина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский пособник, который расквартировывал оккупантов, задержан в Чернобаевке, - СБУ. ФОТО

"Установлено, что Людмила – уроженка Донецка, в 2014 году она работала медсестрой на стороне так называемой "ДНР". После этого переехала в Москву и работает на службы разведки РФ - в том числе вербует украинцев для получения координат и данных по перемещению военных на территории Украины", - отметил Болвинов.

Подозрение по ч. 1 и ч. 2 ст. 111 выписано заочно и вручено ее сыну – он не согласен с пророссийскими взглядами матери. Сама предательница объявлена в розыск.