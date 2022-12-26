Российские захватчики перебрасывают свои резервы на Запорожское направление, но наступление на областной центр маловероятно
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.
По сообщению советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, враг перебрасывает свои резервы в Бердянск и Мелитополь. Ерин отметил, что в этих местах идет постоянное движение сил противника.
"Да, в последнее время наблюдалось определенное прибытие подразделений, но в то же время некоторые подразделения выводятся, некоторые заводятся. Существенного усиления на Запорожском направлении пока вообще не наблюдалось, но на определенных участках враг собирает силы, которые можно расценивать как потенциально наступательные", – сказал представитель ВСУ.
Однако на данный момент какого-либо конкретного направления или участка россияне не выбрали – время от времени враг меняет позиции.
"Это демонстрационные силы или подготовка к наступлению – пока сложно сказать", – отметил Ерин.
По его словам, пока не наблюдаются намерения и возможности врага попытаться наступать на Запорожье и оккупировать областной центр, однако небольшие российские подразделения и диверсионно-разведывательные группы время от времени пытаются проверить на прочность украинскую оборону.
"Все их попытки локализуются, противник с потерями, как правило, отходит или уничтожается", - добавил представитель ВСУ.