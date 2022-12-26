За неделю российские захватчики более 500 раз обстреляли Запорожскую область

Оккупанты не прекращают наносить удары по населенным пунктам Запорожской области. Только за минувшие сутки зафиксирован 51 обстрел общин.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю 590 обстрелов было, за последние сутки 51 обстрел шестнадцати громад, почти 150 объектов было разрушено: школа, объекты энергетической инфраструктуры. Некоторые объекты были восстановлены безотлагательно, фактически до вечера. И энергоснабжение было возобновлено в день , когда наносили удары. Некоторые объекты требуют достаточно длительного времени на восстановление. Я приводил пример: построить мощный автотрансформатор даже при наличии денег и заказа - это 4-6 месяцев", - сообщил Старух.

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