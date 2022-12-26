Россия снова сменила командующего западным военным округом, - ГУР

В оккупационной армии прошла очередная ротация в высшем командовании. С должности командующего войсками западного военного округа был снят генерал-полковник Кузовлев Сергей Юрьевич, который успел побыть на этом посту лишь около месяца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Вместо этого западный ВО ВС РФ возглавил генерал-лейтенант Никифоров Евгений Валериевич. До этого назначения он занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками восточного ВО.

Известно, что в настоящее время генерал Никифоров находится на командном пункте группирования войск "Запад" в Богучаре Воронежской области.

В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучен провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека с орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина.

Генерал Никифоров стал четвёртым командующим западного ВО с начала полномасштабного вторжения.

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Предыдущие командующие западного во:

-генерал-полковник журавлев Александр Александрович – с ноября 2018 г. по июль 2022 г., но фактически с апреля 2022 г. был отстранен от исполнения обязанностей;

-генерал-лейтенант Сичевой Андрей Иванович – с июля по август 2022 г.;

-генерал-лейтенант Бердников Роман Борисович – с августа по сентябрь 2022 г.;

-генерал-полковник Кузовлев Сергей Юрьевич – с ноября по декабрь 2022 г.

-генерал-полковник Евгений Никифоров (52 года):

В 1991 г. окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище.

2012 г. – военная академия генерального штаба ВС РФ.

2016 г. – 20-й гвардейской армией западного ВО.

2017 г. – командующий 58 общевойской армией южного ВО

2019 г. – заместитель командующего войсками западного ВО

2021 г. – командующий группировкой войск в САР", - рассказали в ГУР.