Россия снова сменила командующего западным военным округом, - ГУР
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Вместо этого западный ВО ВС РФ возглавил генерал-лейтенант Никифоров Евгений Валериевич. До этого назначения он занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками восточного ВО.
Известно, что в настоящее время генерал Никифоров находится на командном пункте группирования войск "Запад" в Богучаре Воронежской области.
В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучен провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека с орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина.
Генерал Никифоров стал четвёртым командующим западного ВО с начала полномасштабного вторжения.
Предыдущие командующие западного во:
-генерал-полковник журавлев Александр Александрович – с ноября 2018 г. по июль 2022 г., но фактически с апреля 2022 г. был отстранен от исполнения обязанностей;
-генерал-лейтенант Сичевой Андрей Иванович – с июля по август 2022 г.;
-генерал-лейтенант Бердников Роман Борисович – с августа по сентябрь 2022 г.;
-генерал-полковник Кузовлев Сергей Юрьевич – с ноября по декабрь 2022 г.
-генерал-полковник Евгений Никифоров (52 года):
В 1991 г. окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище.
2012 г. – военная академия генерального штаба ВС РФ.
2016 г. – 20-й гвардейской армией западного ВО.
2017 г. – командующий 58 общевойской армией южного ВО
2019 г. – заместитель командующего войсками западного ВО
2021 г. – командующий группировкой войск в САР", - рассказали в ГУР.