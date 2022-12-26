Массированный российский обстрел Херсона: в тяжелом состоянии - 18 из 64 раненых

В результате обстрела Херсона, произошедшего в субботу, 24 декабря, погибли 11 горожан, 64 херсонца получили ранения. В настоящее время в тяжелом состоянии остаются 18 человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"24 декабря Россия нанесла террористический удар по центру Херсона. 64 херсонца получили ранения, сейчас в тяжелом состоянии остается 18 человек… К сожалению, тогда рашисты убили 11 человек", - говорится в сообщении.

За жизнь каждого и каждой из раненых в эту минуту, не покладая рук, борются медицинские работники. Они были в эпицентре трагедии, чтобы спасти людей. Начальник ОВА поблагодарил медиков за работу, отметив, что они – настоящие герои.

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Как сообщалось, утром 24 декабря российские войска обстреляли центр Херсона.