В 2023 году Украину ожидает катастрофическое падение рождаемости, - директор Института демографии Либанова

Следующий год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030 году население Украины сократится до 35 миллионов.

Такой прогноз во время презентации в Укринформе на тему "Послевоенное возрождение Украины. Визия отделения экономики Национальной академии наук Украины" сказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, передает Цензор.НЕТ.

Потери населения из-за войны и связанные с ней миграционные процессы Либанова оценивает как катастрофические. "Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и умирающие из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи", - сказала она.

Также, по словам Либановой, сказывается низкий уровень рождаемости. "Мы еще в полной мере этого не ощущаем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того, чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. В 2022 году - еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8", - подчеркнула демограф.

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Еще одной, количественно наиболее болезненной, но не столь страшной проблемой она считает миграцию. Ведь люди, бежавшие от войны за границу, живы и есть надежда, что они вернутся. А перспектива возвращения, прежде всего, будет зависеть от продолжительности боевых действий и условий, которые будут формироваться после войны. "Чем дольше люди будут находиться за границей, тем больше они адаптируются и будут пытаться остаться там навсегда. Кроме того, что дольше продлится горячая фаза войны, то сильнее будет разрушена наша инфраструктура - как производственная, так и социальная, прежде всего жилищная. Если у людей разрушено жилье и если у них нет работы, им будет некуда и незачем возвращаться", - объяснила Либанова.