Российская пропаганда демонизирует Запад, чтобы подавать свои военные преступления как вынужденную оборону, - спецслужбы Польши
Об этом заявил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА..
Жарин заявил, что информационная активность России постоянно направлена на Запад, и российские пропагандистские центры пытаются показать, что Запад – это зло, конфронтационная политика, стремление к войне, терпимость к двойным стандартам и русофобия. Он подчеркнул, что подконтрольные Кремлю медиа годами ведут антизападную пропаганду, а в настоящее время она в основном встроена в контекст войны России против Украины.
Согласно тезисам России, отметил он, Запад поддерживает Украину и "бандеровцев из Киева", потому что с помощью "фашистов" он якобы косвенно хочет воевать против "миролюбивой Москвы". "Кремль хочет убедить общественность в том, что проводимая в Украине "спецоперация" является необходимостью, проистекающей из ощущения окружения России и растущей угрозы со стороны Запада", – заявил представитель польских спецслужб.
Он добавил, что "демонизация" Запада Москвой позволяет россиянам оправдать преступную деятельность Москвы, которая представлена как "оборонительная" акция.