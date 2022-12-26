Из-за российских обстрелов в одном из районов Херсона сложилась критическая ситуация, - горсовет

Из-за постоянных российских обстрелов Херсона сложилась угрожающая ситуация в Корабельном районе: во многих домах отсутствуют электро- и теплоснабжение, вода, в некоторых – газ.

Об этом сообщает Херсонский городской совет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во многих домах отсутствует электро- и теплоснабжение, вода, в некоторых - газ. Особенно опасна ситуация с жизнеобеспечением наиболее уязвимой категории жителей - маломобильной группы населения. С угрозой для жизни волонтеров началась доставка в р-н Нефтегавани "буржуек" и продуктов питания" , – говорится в сообщении.

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В горсовете добавили, что в субботу во время вражеского обстрела была тяжело ранена соцработница райсовета Галина Шейнрок. К сожалению, вчера ночью женщина скончалась от ран в реанимации местной больницы.