Первые партии женской формы и белья уже поступили в несколько бригад на тестирование, - Резников

В январе запланирована работа по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, достаточно остро стоял вопрос о наличии соответствующей одежды и белья для украинских военнослужащих.

"Сейчас в ВСУ служат 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч - гражданские работницы, которые работают для нужд армии. Непосредственно в боевых действиях принимает участие около 5 тысяч женщин", - сообщил министр.

Он отметил, что совместно с волонтерами было изготовлено два варианта костюма и нижнего белья. Их будут тестировать во время экспериментального ношения в воинских частях.

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"После тестирования формы защитницами, после получения от них замечаний, пожеланий, экземпляры будут доработаны производителем, после чего за моей подписью будут внесены изменения в приказ Минобороны "Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев". Наряду с этим идет работа по изучению возможности применения ткани с эластаном", - добавил Резников.

Кроме того, в январе запланировано начать работу по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами.

"То же касается и бронежилетов с учетом антропологических свойств. Кстати, экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан нашими отечественными производителями: со средствами для перераспределения погрузки и т.д. После завершения цикла испытаний согласно определенным процедурам он пойдет в войска", - отметил глава Минобороны.

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Вспомнил Резников и о форме для беременных защитниц.

"Отдельно должен стоять вопрос обеспечения формой беременных. Здесь, к сожалению, есть пробелы. И мы тоже должны над этим работать. Такая форма уже предусмотрена, например, для военнослужащих в Германии. В прошлом году комбинезоны для беременных начали тестировать в армии США. Знаю, что в Украине волонтеры и здесь не были в стороне - читал об отшитой форме для беременных одной из военнослужащих", - рассказал министр.