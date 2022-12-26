Российские оккупанты наносят удары по Харьковщине ракетами С-300.
3 7344
Войска РФ наносят удары по Харьковщине, жителей региона призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - отметил Синегубов.
Как сообщил в телеграме начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, воздушная тревога обьявлена из-за пусков вражеских ракет С-300.