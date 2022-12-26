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При отсутствии обстрелов несколько новогодних дней могут пройти без отключений света, - Минэнерго

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При отсутствии обстрелов несколько новогодних дней могут пройти без отключений света, - Минэнерго
Во время новогодних праздников Россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. В отсутствие новых обстрелов украинцы проведут несколько дней с бесперебойным энергоснабжением.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне не отказались от обстрелов энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год - это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести ущерб нашей энергосистеме", - сказал министр.

В то же время Галущенко подчеркнул, что масштабы возможного обстрела или ущерба оценить сложно. Однако, отметил он, надеется на Вооруженные силы, которые, как показали последние обстрелы, достаточно эффективно защищают небо над Украиной.

Министр также отметил, что в отсутствие обстрелов украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения по случаю новогодних праздников. По его словам, с каждым днем ситуация в энергетической сфере налаживается: удается увеличить производство электроэнергии и доставить ее потребителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак, - Галущенко

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Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Чому тільки декілька? Звідки візьметься електроенергія в достатній кількості якраз на свята? З царського плеча?
  • Светлана Круп
    З цією електрикою якась дивина. Захочуть - є світло, не захочуть - нема. Наче з шафи витягають.
  • govtva
    Пора запускать беспилотники по жилым офицерским городкам летчиков что бы им оркам дошло как это под обстрелами быть мирным людям.
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