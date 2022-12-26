При отсутствии обстрелов несколько новогодних дней могут пройти без отключений света, - Минэнерго

Во время новогодних праздников Россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. В отсутствие новых обстрелов украинцы проведут несколько дней с бесперебойным энергоснабжением.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне не отказались от обстрелов энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год - это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести ущерб нашей энергосистеме", - сказал министр.

В то же время Галущенко подчеркнул, что масштабы возможного обстрела или ущерба оценить сложно. Однако, отметил он, надеется на Вооруженные силы, которые, как показали последние обстрелы, достаточно эффективно защищают небо над Украиной.

Министр также отметил, что в отсутствие обстрелов украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения по случаю новогодних праздников. По его словам, с каждым днем ситуация в энергетической сфере налаживается: удается увеличить производство электроэнергии и доставить ее потребителям.

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