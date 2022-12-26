Скрябин вместо Цоя: В Изюме провели третью волну дерусификации. ДОКУМЕНТ

В городе Изюм Харьковской области произошла третья волна переименований городских топонимов, связанных с российскими и советскими деятелями.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин, передает Цензор.НЕТ.

"Третье распоряжение о переименовании. Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьян. уважение новейшим городам-героям Украины. Стив Джобс и Голда Меир - их имена также украсят наш город. Слава Украине!" – написал он.

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Вице-мер опубликовал фото распоряжения начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко, согласно которому в городе проведены следующие переименования:

ул. Алябьева – ул. Валерия Лобановского ул. Бородина – ул. Дмитрия Яворницкого ул. Владимира Высоцкого – ул. Стива Джобса ул. Эскадронная – ул. Романа Кириллова ул. Костенко Генерала – ул. Максима Поправки ул. Красноярская – ул. Руслана Крамаренко ул. Александра Островского – ул. Александра Мохова ул. Панфилова – ул. Голды Меир ул. Путейная – ул. Романа Шухевичаул. Совхоз "Изюмский" – ул. Мариупольский ул. Рокоссовского – ул. Ярослава Мудрого ул. Серова – ул. Эдуарда Копычко ул. Виктора Цоя – ул. Кузьмы Скрябина ул. Цусимская – ул. Вячеслава Черновола ул. Челюскина – ул. Левка Лукьяненко ул. Чернышевского – ул. Дианы Петриненко ул. Черняховского – ул. Бучанская ул. 8 Марта – ул. Ирпеньская ул. Дружбы – ул. Валентины Черевко





Фото со страницы Владимира Мацокина