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Скрябин вместо Цоя: В Изюме провели третью волну дерусификации. ДОКУМЕНТ

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Скрябин вместо Цоя: В Изюме провели третью волну дерусификации. ДОКУМЕНТ
В городе Изюм Харьковской области произошла третья волна переименований городских топонимов, связанных с российскими и советскими деятелями.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин, передает Цензор.НЕТ.

"Третье распоряжение о переименовании. Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьян. уважение новейшим городам-героям Украины. Стив Джобс и Голда Меир - их имена также украсят наш город. Слава Украине!" – написал он.

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Вице-мер опубликовал фото распоряжения начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко, согласно которому в городе проведены следующие переименования:

  1. ул. Алябьева – ул. Валерия Лобановского
  2. ул. Бородина – ул. Дмитрия Яворницкого
  3. ул. Владимира Высоцкого – ул. Стива Джобса
  4. ул. Эскадронная – ул. Романа Кириллова
  5. ул. Костенко Генерала – ул. Максима Поправки
  6. ул. Красноярская – ул. Руслана Крамаренко
  7. ул. Александра Островского – ул. Александра Мохова
  8. ул. Панфилова – ул. Голды Меир
  9. ул. Путейная – ул. Романа Шухевичаул.
  10. Совхоз "Изюмский" – ул. Мариупольский
  11. ул. Рокоссовского – ул. Ярослава Мудрого
  12. ул. Серова – ул. Эдуарда Копычко
  13. ул. Виктора Цоя – ул. Кузьмы Скрябина
  14. ул. Цусимская – ул. Вячеслава Черновола
  15. ул. Челюскина – ул. Левка Лукьяненко
  16. ул. Чернышевского – ул. Дианы Петриненко
  17. ул. Черняховского – ул. Бучанская
  18. ул. 8 Марта – ул. Ирпеньская
  19. ул. Дружбы – ул. Валентины Черевко

Скрябин вместо Цоя: В Изюме провели третью волну дерусификации 01
Скрябин вместо Цоя: В Изюме провели третью волну дерусификации 02

Фото со страницы Владимира Мацокина

Топ комментарии

  • Anti Ihalainen
    у вас что память отшибла? Кузьма во времена первого майдана агитировал за рыгоАналов и Януковоща за бабки продался на канал Интер как и зеленский
  • FT FT
    Ну тут не согласен. Цоя не нужно было трогать. Цой легенда а не кацапский ватник
  • Олег Антонюк c679df85
    8 березня - совкове ідеалогічне свято імені Клари Целкін , святкують його міждународно тільки там , де був всратий радянський вплив , в нормальних країнах про нього ніхто й не чув.
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