Скрябин вместо Цоя: В Изюме провели третью волну дерусификации. ДОКУМЕНТ
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В городе Изюм Харьковской области произошла третья волна переименований городских топонимов, связанных с российскими и советскими деятелями.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин, передает Цензор.НЕТ.
"Третье распоряжение о переименовании. Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьян. уважение новейшим городам-героям Украины. Стив Джобс и Голда Меир - их имена также украсят наш город. Слава Украине!" – написал он.
Вице-мер опубликовал фото распоряжения начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко, согласно которому в городе проведены следующие переименования:
- ул. Алябьева – ул. Валерия Лобановского
- ул. Бородина – ул. Дмитрия Яворницкого
- ул. Владимира Высоцкого – ул. Стива Джобса
- ул. Эскадронная – ул. Романа Кириллова
- ул. Костенко Генерала – ул. Максима Поправки
- ул. Красноярская – ул. Руслана Крамаренко
- ул. Александра Островского – ул. Александра Мохова
- ул. Панфилова – ул. Голды Меир
- ул. Путейная – ул. Романа Шухевичаул.
- Совхоз "Изюмский" – ул. Мариупольский
- ул. Рокоссовского – ул. Ярослава Мудрого
- ул. Серова – ул. Эдуарда Копычко
- ул. Виктора Цоя – ул. Кузьмы Скрябина
- ул. Цусимская – ул. Вячеслава Черновола
- ул. Челюскина – ул. Левка Лукьяненко
- ул. Чернышевского – ул. Дианы Петриненко
- ул. Черняховского – ул. Бучанская
- ул. 8 Марта – ул. Ирпеньская
- ул. Дружбы – ул. Валентины Черевко
Фото со страницы Владимира Мацокина