Российские военные начали занимать частные помещения в оккупированном Крыму, - КрымSOS
Об этом сообщила общественная организация "КрымSOS", передает Цензоор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как стало известно КрымSOS, россияне начали занимать частные гражданские помещения в Крыму для размещения своих военных. Пока такие случаи были зафиксированы в селе Межводном Черноморского района", — рассказал председатель правления "КрымSOS" Алексей Тильненко.
По данным организации, оккупанты заставили владельца одного из зданий в Межводном предоставить помещение для пребывания военных.
"Вероятнее всего, мужчина не смог отказать из соображений безопасности", - отметили в "КрымSOS".
Как отмечается, количество российских военных в поселке значительно возросло. В организации добавили, что были случаи, когда они без разрешения занимали частные здания.