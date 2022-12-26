Украина планирует провести саммит относительно формулы мира до конца февраля с участием генсека ООН Гутерриша, - Кулеба
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как рассказал глава МИД в интервью The Associated Press, украинское правительство хотело бы провести саммит до конца февраля, примерно к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране. Речь идет о привлечении к инициативе всех", - сказал Кулеба.
На вопрос, пригласят ли они РФ на саммит, он сказал, что сначала эту страну нужно привлечь к ответственности за военные преступления, например, в международном суде.
О роли Гутерриша Кулеба сказал: "Он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек. Поэтому мы приветствовали бы его активное участие".
Также глава МИД Украины снова подчеркнул, что РФ на самом деле не готова к переговорам. "Они регулярно говорят, что готовы к переговорам, что не соответствует действительности, потому что все, что они делают на поле боя, доказывает обратное", - сказал Кулеба.
В то же время, министр отметил, что каждая война заканчивается дипломатическим путем. "Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров", - добавил он.