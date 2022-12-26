Новости • Помощь Украине, Война

В США разработали специальный план, чтобы подготовить ЗРК Patriot к использованию в Украине менее чем за 6 месяцев, - Кулеба

5 22758
В США разработали специальный план, чтобы подготовить ЗРК Patriot к использованию в Украине менее чем за 6 месяцев, - Кулеба
Правительство США разработало специальный план, чтобы подготовить батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как рассказал министр в интервью The Associated Press, правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев, хотя обычно обучение занимает до года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Путина будет важно уничтожить ЗРК Patriot в Украине, - Forbes

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Вы издеваетесь? Плешивый лупит каждую неделю.
  • Vadim Zertin
    Что ***** простите? У нас нет 6 месяцев! Это оружие должно быть у нас еще вчера.
  • Artem ccd9ee3f
    Сериал "Передача Patriot Украине" продолжается. Шла 142 серия....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости