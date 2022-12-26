Россияне обстреляли три пограничных громады Сумщины артиллерией и минометами - всего 23 "прилета"
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Российские захватчики за день нанесли 23 удара артиллерией и минометами по трем приграничным громадам Сумщины.
Об этом сообщил в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне в течение дня нанесли 23 удара по трем громадам области. А именно: Середино-Будская громада: одна вражеская мина разорвалась на пограничные. По Эсманской громаде враг вел минометный обстрел, 16 прилетов. Белопольская громада: противник применил артиллерию, шесть прилетов", - написал Живицкий.
Он уточнил, что во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.