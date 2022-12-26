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Трудовой коллектив Киевской консерватории не захотел убрать имя Чайковского из названия

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Трудовой коллектив Киевской консерватории не захотел убрать имя Чайковского из названия
Трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины не захотел убрать имя российского композитора Петра Чайковского из названия учреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять Чайковского, а Путин открыто говорит, что это его культурное оружие", – возмутился он в Facebook.

По его словам, состоявшаяся 26 декабря конференция трудового коллектива отложила рассмотрение этого вопроса для дальнейшего изучения.

"Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это учреждение, это вопрос к маркерам, которыми маркируем свои образовательные и культурные пространства. Мы разочарованы таким решением. Надеемся, что в ближайшее время коллектив вернется, чтобы наконец вынести финальное решение", – сказал он.

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Ткаченко подчеркнул, что студенты консерватории однозначно выступают за переименование учреждения.

Ученый совет Национальной музыкальной академии в июне проголосовал за сохранение в названии учреждения имени Чайковского и обратился к Владимиру Зеленскому по поводу "опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом".

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Топ комментарии

  • lammer ya
    То може прибрати звідти той "трудовий колектив" та відправити його на*** на батьківщину Чайковського?
  • Tema9
    Трудовий колектив колектив консерваторії - кацапська консерва.
  • andi Mir
    На родіну чайковскага вислати мерзотників.
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