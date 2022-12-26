Россия хочет выйти на админграницы Донецкой области до конца года, - Минобороны
Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр в интервью на телемарафоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Бахмут действительно сейчас является нашей восточной крепостью, и враг действительно сейчас сконцентрировал там больше всего своих сил, военной техники и вооружения. Они себе поставили задачу до конца этого календарного года выйти на границы Донецкой области", – сказала Маляр.
17 октября Маляр говорила, что российское военное руководство поставило перед оккупантами задачу захватить Бахмут Донецкой области до конца октября.
По ее словам, оккупанты уже не могут удерживать ту линию фронта, которую они изначально заняли, поэтому сейчас они выбирают определенные участки, где могут сконцентрировать максимум усилий и где, как им кажется, проще всего достичь цели.
Однако, подчеркнула Маляр, украинские защитники держат фронт и наносят врагу потери, и армия РФ не может продвигаться дальше.
"Там было незначительное продвижение, но [украинские войска] вытеснили врага, и по состоянию на сегодняшний день враг пытается окружить город, и у них тоже это не получается", – сказала Маляр.