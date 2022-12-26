Россия хочет выйти на админграницы Донецкой области до конца года, - Минобороны

Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, и россиянам не удается там продвигаться, однако они задались целью выйти на границы Донецкой области до конца года.

Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр в интервью на телемарафоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Бахмут действительно сейчас является нашей восточной крепостью, и враг действительно сейчас сконцентрировал там больше всего своих сил, военной техники и вооружения. Они себе поставили задачу до конца этого календарного года выйти на границы Донецкой области", – сказала Маляр.

17 октября Маляр говорила, что российское военное руководство поставило перед оккупантами задачу захватить Бахмут Донецкой области до конца октября.

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По ее словам, оккупанты уже не могут удерживать ту линию фронта, которую они изначально заняли, поэтому сейчас они выбирают определенные участки, где могут сконцентрировать максимум усилий и где, как им кажется, проще всего достичь цели.

Однако, подчеркнула Маляр, украинские защитники держат фронт и наносят врагу потери, и армия РФ не может продвигаться дальше.

"Там было незначительное продвижение, но [украинские войска] вытеснили врага, и по состоянию на сегодняшний день враг пытается окружить город, и у них тоже это не получается", – сказала Маляр.