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Переселенцы должны стать на воинский учет в течение семи дней, - Минреинтеграции

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Переселенцы должны стать на воинский учет в течение семи дней, - Минреинтеграции
Военнообязанные внутренне перемещенные лица должны стать на воинский учет по новому фактическому месту жительства в течение семи дней.

Об этом сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Если вам от 18 до 60 лет, вы покинули свой дом и военнообязанны, должны стать на воинский учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно в течение 7 дней по приезду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не означает сразу вручение повестки.

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В министерстве также напомнили, что, в частности, освобождены от мобилизации такие категории военнообязанных граждан:

  • лица с инвалидностью или лица, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии признаны временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
  • женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  • граждане, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Кроме того, в Минреинтеграции отмечают, что когда повестка пришла тем, кто не подлежит мобилизации, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие статус.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Sander
    Почитав коменти... Які ж ви мерзенні, людоньки. Я працюю в компанії де більше 2 тисяч людей з Харкова і регіону. Більшість з них були вимушені переселитись. Частина хлопців лишилась і воює на фронті. Багато стали на облік, пройшли комісію але їх поки що не звуть Частина пішла одразу в місцеве ТрО а в результаті зараз теж на фронті. Інша частина тупо пахає на армію, бо хоче повернути свій дім. Кожна зарплата в компанії це нові мавіки, пікапи, старлінки, генератори. І ті, хто вимушено переселився, віддають майже все зароблене кожен місяць. В наш місцевий волонтерський центр кожен день приходять жіночки "донбасята" як ви тут написали. Плетуть сітки, кікімори, роблять окопні свічки. І при цьому вчать українську мову та намагаються співати українських пісень. В мене в будинку бабусі живе вже третя по рахунку сім'я з донбасу. Прекрасні, виховані, щирі люди. Попередні були такі ж. У них всих свої історії. В когось не стало дому, в когось рідних. І кожна історія це сльози і довгі паузи без можливості говорити. Я не виключаю що мразота теж є, але я такого не зустрічав, а от хороших людей повно. І якщо чоловік переселенець не на фронті, це не значить що він ухиляється і нічим не допомагає.
    Таке враження що кацапня в коменти набігла і розхитує внутрішню ворожнечу. Інакше я це пояснити не можу.
  • Sergey ce39cf73
    Хитровиїпані вінничата, уманьчата, полтавчата та інші луплять ціни х3 на хати-сараї, куди б я і собаку не запустив жити, а інші з тих же регіонів купляють довідки про інвалідність цілими селами, так шо заваліть їбалята про військовий облік, не думайте шо у вас там всі святі і на обліку
  • Альтер Эго 9ddf884b
    Тобі також "донбясяти", "запоріжата",чи ще хто інший заважає?
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