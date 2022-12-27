Российские оккупанты решили депортировать жителей Энергодара, - Центр нацсопротивления
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.
"Россияне намеренно инициируют гуманитарные кризисы на ВОТ, вывозя оттуда госучреждения, закрывая больницы и аптеки, чтобы сделать после этого жизни местных невыносимых. В то же время жителей идеологически прокачивают относительно наступления ВСУ и "дальнейших разрушений и репрессий". Вместе с тем жителям предлагают выехать, .
На самом же деле россияне имеют целью сменить демографический состав населения, и создают пропагандистскую картинку о "убегающих" с Украины жителях.
Так, оккупанты готовятся к "эвакуации" из Энергодара. Для этого местная атомная станция, захваченная россиянами, должна подготовить автобусы. Людей планируют вывозить в Джанкой (АР Крым). В начале "эвакуация" добровольная, но обычно в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение.
Отметим, что россияне закрыли блок-пост в Васильевке (Запорожская область), откуда жители ВОТ выезжали на подконтрольные Правительству Украины территории. Это говорит о том, что россиян не интересует судьба людей. Врагу главное обеспечить депортацию украинцев", – говорится в сообщении.